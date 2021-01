​Statale 16, il risanamento della galleria Montagnola sarà completato ad aprile: traffico bloccato di notte, ecco dove

ANCONA - Avanzano i lavori di manutenzione programmata avviati da parte di Anas per il risanamento strutturale della galleria “Montagnola”, sulla Statale 16 . «Al fine di contenere i disagi al traffico - si legge in una nota - i lavori si svolgono esclusivamente in orario notturno dalle 20.30 alle 6.30 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Durante le lavorazioni la statale è chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Torrette e Candia. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.



Il completamento dei lavori è previsto entro aprile. L’intervento si aggiunge ai lavori di ammodernamento dell’impianto di illuminazione completati a giugno 2020». Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

