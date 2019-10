Catturati trenta topi in piazza Cavour: «Colonia quasi debellata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sono quasi una trentina i ratti catturati in piazza Cavour dalla ditta Quark incaricata dal Comune degli interventi di derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale.«In un paio di settimane abbiamo quasi debellato la colonia – afferma Leonardo Corradini, direttore operativo della Quark - Il servizio è ancora attivo e a giorni alterni ci rechiamo in piazza Cavour per controllare le macchine e cambiare le esche». L’obiettivo è la distruzione delle colonie che si erano formate.