Bonifica fatta, via i topi dall’ospedale ma al Profili il monitoraggio continua

FABIANO - Topi in uno spogliatoio, nel seminterrato dell’ospedale Profili: si è conclusa la bonifica iniziata a Ferragosto, dopo la segnalazione di una dipendente. Sono stati catturati tre esemplari, due nei locali attigui al luogo dove è stato avvistato un roditore questa estate e uno fuori l’ospedale, nel giardino vicino, nella zona verso Sant’Agostino. Prosegue la fase di monitoraggio: c’è da capire da dove arrivano. In questi due mesi sono stati fatti numerosi interventi da parte dei tecnici per chiudere qualsiasi via di accesso. Sono state anche sistemate una serie di esche per studiare la fenomenologia degli spostamenti dei topi. L’intervento per il momento, è terminato. L’ultima fase è stata la bonifica e il monitoraggio degli ambienti interni ed esterni dell’ospedale anche se il fenomeno era circoscritto al piano -1 seminterrato, in una piccola porzione lontana dalla zona di passaggio degli utenti. Nei mesi scorsi anche i militari del Nas di Ancona sono arrivati al Profili per un sopralluogo: ad oggi non sembrano aver prodotto prescrizioni. Quello che è certo è che una derattizzazione va sempre fatta, non solo nelle strutture a contatto con il pubblico, ma anche in quei luoghi dove più facilmente vivono i topi.