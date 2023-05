ANCONA - Denuncia un furto subito in casa ma a finire nei guai è lui. Il motivo? Nel suo appartamento i carabinieri hanno ritrovato una cinquantina di reperti antichi, risalenti (presumibilmente) alle civiltà precolombiane, a quella egizia e alla Magna Grecia. L’attività è stata portata avanti in tandem dai carabinieri del Norm e dai colleghi del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale.

Tutti i reperti sono stati sequestrati e verranno analizzati in maniera minuziosa per collocarli nella giusta epoca. Se i riscontri dovessero essere positivi, verranno presi i contatti con le ambasciate di riferimento per restituire i reperti finiti sotto sequestro. È plausibile che l’uomo che li teneva in casa possa andare incontro a un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Aveva chiamato i carabinieri dopo aver trovato il suo appartamento, nel centro storico, completamente a soqquadro. Una situazione di caos riconducibile al passaggio dei ladri. Quando i militari sono arrivati per il sopralluogo hanno provveduto ai rilievi, ma poi la loro attenzione si è anche focalizzata sugli oggetti antichi. Da stabilire come l’uomo possa essere venuto in possesso di tali reperti.