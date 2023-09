ANCONA - L’ambulanza è ferma nella parte alta di corso Garibaldi, vicino a piazza Cavour. Gli agenti della polizia locale tentano di placare un uomo di circa 40 anni, inquieto e visibilmente alterato probabilmente per l’uso di alcol e sostanze stupefacenti.

Era per terra accanto a un vaso, in compagnia della sua solitudine. Il personale sanitario della Croce Rossa presta assistenza allo sbandato che versa in condizioni igieniche indecorose. Accanto sfila lo struscio di un pomeriggio come tanti, a due passi da una scena di degrado umano nella via principale della città dove passeggiano giovani e famigliole.

L’allarme è suonato ieri pomeriggio per un italiano che era troppo agitato ed è stato prima riportato alla calma e poi accompagnato a Torrette. Lo sbandato, particolarmente provato, aveva bisogno di cure ed è stato soccorso dalla Croce Rossa. Sono dovuti intervenire anche gli agenti della Polizia locale perché era agitato e rischiava di creare problemi all’ordine pubblico. Il personale della Croce Rossa lo ha portato all’ospedale di Torrette. Quello dei senza fissa dimora resta un tema molto sensibile del capoluogo, dove troppo spesso si aprono squarci di disperazione umana. Il Comune ha cercato di trovare una soluzione con l’ordinanza anti-bivacchi, mentre i controlli si sono intensificati. La presenza delle divise e la celerità dei soccorsi consentono non solo di garantire ordine pubblico e decoro, ma anche di restituire una dignità a persone in evidente difficoltà.