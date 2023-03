ANCONA - Dal Passetto alla stazione, dalla spina dei corsi a via XXV Aprile, dalla Baraccola a Torrette. Cantieri ovunque, e tutti insieme. Per la maggior parte si tratta di manutenzioni stradali che rischiano di mettere a dura prova la circolazione. Non appartengono a questa categoria i lavori sulla scalinata del Passetto, partiti ieri, come anticipato dal Corriere Adriatico.

La scalinata



Si tratta di un primo lotto da 362mila euro più Iva, rientrante in un accordo quadro da 1,5 milioni. Si comincerà mettendo mano alle mura e ai parapetti che sostengono le prime rampe della gradinata destra, che verrà chiusa al pubblico. Fino a fine giugno si potrà perciò scendere in spiaggia solo dal lato sinistro. Poi, però, i lavori si fermeranno. L’accordo prevede che vengano effettuati durante la primavera e l’autunno, in modo da non interferire con la stagione balneare. Il secondo lotto, riguardante sempre la scalinata destra, verrà perciò cantierizzato a partire da settembre. Per la parte sinistra, anch’essa suddivisa in due lotti, bisognerà invece aspettare il prossimo anno. Lo stesso vale per la sistemazione dei gradoni della scalinata centrale transennati alcuni mesi fa dopo i primi segni di cedimento, anche se la ditta aggiudicataria, la De Biase Costruzioni Srl, fa sapere di essere pronta a intervenire prima se ci fosse un’indicazione in tal senso da parte del Comune. Da notare che, man mano che si procederà al restyling, sarà anche predisposto l’impianto elettrico atto ad accogliere la nuova illuminazione a cura di iGuzzini.

Gli altri fronti



Se tutto ciò non andrà a influire sul traffico, diverso è il discorso per i lavori, partiti sempre ieri, in via Marconi, tra la rotatoria di piazzale Italia e piazza Rosselli. Consistono nell’eliminazione del tratto di pista ciclabile lato stazione e nella bonifica di alcune porzioni di pavimentazione stradale, cosa che per circa una settimana potrebbe comportare rallentamenti causati dal restringimento di carreggiata. Disagi potrebbero verificarsi anche in centro dove, terminata l’asfaltatura di via San Martino, sono partiti i lavori di rifacimento del manto stradale in piazza Stamira e nel tratto carrabile di via Castelfidardo. Disagi che sono non pochi in via XXV Aprile, dove si stanno rifacendo in contemporanea asfalti, marciapiedi e tubature, col tratto a scendere tra via Michelangelo e piazzale della Libertà che è stato chiuso. Occhio alla viabilità per circa due settimane anche in via I Maggio, dove oggi partono i lavori di asfaltatura dalla rotatoria Giometti per un chilometro in direzione Pescara. Ed entro qualche giorno la stessa sorte toccherà a via Conca, anche se il Comune fa sapere che qui si cercherà di lavorare di notte.