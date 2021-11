Bambino morso da un cane, portato al Salesi, ferito ad una gamba in via Panoramica

ANCONA - Paura ieri mattina in via Panoramica, nei pressi del cancello che immette al parco del Cardeto, dove un cane dalla razza di grandi dimensioni - un pastore tedesco - ha addentato ad un polpaccio un bambino di 12 anni.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha poi richiesto l’intervento di un’ambulanza per trasportare il bambino all’ospedale. In via Panoramica è arrivato un mezzo della Croce Gialla di Ancona che ha provveduto ad accompagnare al pronto soccorso del Salesi il bambino, dopo avergli prestato le prime cure sul posto. Le condizioni di salute del 12enne non destano particolari preoccupazioni. Ha riportato una ferita superficiale. Sembra che il cane abbia una propria copertura assicurativa, e sarebbe anche in regola con i vaccini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA