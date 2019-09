Cane cade in un crepaccio sul Conero, arriva anche l'elicottero per salvarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Massiccia mobilitazione sul monte Conero questa mattina per soccorrere un Golden Retriever di nome Pepe di 15 mesi precipitato da un precipizio facendo un volo di 60 metri. E' successo nei pressi del belvedere sud, lungo la passeggiata che parte dal monastero.Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri forestali, i carabinieri, il soccorso alpino e i volontari dell'Oipa. Il cane, una volta raggiunto, è stato issato sull'elicottero dei vigili del fuoco e una volta riportato a terra è stato riconssegnato alla proprietaria, una turista che aveva deciso di trascorrere la domenica sul Conero, e soccorso in un centro specializzato di Tolentino dopo un passaggio in una clinica veterinaria all'Aspio.