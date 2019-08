Cambia hotel per non farsi prendere: arrestato il pusher di cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Cambiava albergo e auto di volta in volta, in modo da non destare sospetti e non correre il rischio di essere riconosciuto o pedinato. Ma i poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dal vice questore Carlo Pinto, sono stati più furbi di lui. Da tempo avevano messo nel mirino gli strani movimenti del sospettato e di una serie di cittadini, suoi connazionali, che si spostavano freneticamente da Ancona a Chiaravalle, passando per Falconara e Montemarciano.A forza di indagare, gli 007 della questura dorica sono riusciti a raccogliere elementi in grado di corroborare le loro tesi. In manette è finito un 28enne albanese (E.K. le iniziali), con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. E’ stato trovato in possesso di oltre 20 grammi di cocaina purissima che nascondeva in parte nella stanza di un albergo a Falconara in cui alloggiava e in parte nel tronco cavo di un albero, in aperta campagna, trasformato in un nascondiglio per la droga. Oltre allo stupefacente, i poliziotti hanno sequestrato al giovane pusher quasi 7 mila euro in contanti, ricco bottino dell’attività di spaccio.