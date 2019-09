Calzoni troppo calati: nascondeva nelle mutande 70 grammi di hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Quei calzoni erano sospetti: taglio alla moda ma troppo calati, come se nascondessero qualcosa: ed infatti il 19enne aveva 70 grammi di hashish nelle mutande.Erano le 23.15 di ieri quando gli agenti delle Volanti in servizio presso i quartieri di Palombella e Piano San Lazzaro, transitando in Via Flaminia, notavano un giovane che attraversava la strada verso la Stazione Ferroviaria. L’attenzione dei poliziotti veniva attratta dal particolare abbigliamento che il giovane indossava e quei pantaloni che, seppur di moda, erano troppo abbassati all’altezza della vita, come se dovessero nascondere qualcosa. Ed infatti gli agenti, perquisendo le parti intime del soggetto, rinvenivano quattro grossi pezzi di hashish abilmente nascosto negli slip, per un peso complessivo di circa 70 grammi. Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti rinvenivano e sequestravano un coltello utilizzato per il taglio della droga. Il giovane, un bengalese incensurato veniva denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.