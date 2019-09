Sorpreso al parco con l'hashish e il bilancino negli slip: ragazzo nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un giovane denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo hanno bloccato gli agenti di polizia delle Volanti della questura di Ancona nel corso dei controlli che sono stati mirati nelle zone verdi. Questa volta il blitz è scattato al parco Tiziano, grazie anche alla segnalazione di alcuni residenti.Durante il controllo, gli agenti hanno perquisito un giovane anconetano, incensurato, che ha mostrato un certo nervosismo rispetto agli altri compagni. Da una tasca dei pantaloni del ragazzo, è saltato fuori un bilancino di precisione, uno strumento utilizzato da chi spaccia sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno così deciso di approfondire la ricerca per arrivare alla droga: poco più di 20 grammi di hashish che erano nascosti negli slip. Quantitativo dello stupefacente e bilancia di precisione hanno fatto scattare la denuncia per detenzione ai fini di spaccio del giovane.