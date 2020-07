Caldo da svenire, altri 3 giorni di afa: domani Ancona è da “bollino rosso”

ANCONA - L’afa non dà tregua: ci aspettano altri tre giorni di caldo intenso. Domani, addirittura, ad Ancona è stato affibbiato dal Centro Funzionale della Protezione Civile delle Marche il “bollino rosso”, ovvero il livello massimo di allerta che scatta quando le alte temperature si protraggono per più giorni consecutivi. Ieri, la bolla di calore dovuta all’anticiclone africano ha toccato picchi di 34 gradi. Per strada si boccheggiava.

E non è andata meglio al mare, con la sensazione di afa costante. I malori non sono mancati. Ieri mattina, il personale del 118 è dovuto accorrere per un bagnante che si è sentito male mentre era lungo il litorale di Portonovo, all’altezza della spiaggia libera che confina con la Capannina. Niente di grave, solo un leggero malore

Nel primo pomeriggio, la Croce Gialla di Ancona è intervenuta alla nuova darsena del porto per un operaio di 30 anni che ha accusato un malore dovuto molto probabilmente al caldo. Sul posto si è portata anche l’automedica e per i dovuti accertamenti l’uomo è stato trasferito con un codice di media gravità all’ospedale di Torrette.

Per quanto riguarda la situazione meteo, oggi (secondo il bollettino regionale) permarrà il livello di allerta 2: sono previste temperature elevate e condizioni metereologiche a rischio per anziani, bambini e persone che presentano disturbi cronici. La situazione dovrebbe diventare ancora di più incandescente domani. Per Ancona è previsto il “bollino rosso” a causa del perdurare dell’ondata di calore. Si percepirà una temperatura di 34 gradi nelle ore più calde della giornata. A livello regionale i primi giorni della prossima settimana saranno caratterizzati da un lieve aumento dell’instabilità. L’anticiclone africano potrebbe indebolirsi e l’afa farsi da parte. Si tornerebbe a respirare. Per ogni evenienza, è operativo il call center 800.450.020 per il sostegno dei soggetti fragili a cura dell’Asur Marche.

