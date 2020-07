ANCONA - Il caldo si fa sentire. E un ragazzo di 30 anni, un operaio, si è sentito male al porto di Ancona zona nuova darsena per l'afa opprimente che sta avvolgendo tutto il capoluogo. Sul posto per i soccorsi l'automedica e la Croce Gialla che lo hanno accompagnato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

