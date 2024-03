ANCONA È ricoverato in prognosi riservata il 70enne che sabato sera è caduto dal secondo piano dell’ospedale di Torrette. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma dopo un volo di cinque metri ha riportato traumi e lesioni che rendono necessario tenere il paziente sotto osservazione. Dietro la caduta, stando a quanto riscontrato dai carabinieri, ci sarebbe stato il tentativo di un gesto estremo.

APPROFONDIMENTI LA PAURA Ex preside ha un infarto al forum del Rotary, salvato dai medici presenti a Portonovo



La ricostruzione



Il 70enne è caduto dalla stanza dove era stato ricoverato per una patologia cronica. In quel momento era solo, non c’erano altri pazienti in camera. Tutto è accaduto attorno alle 20.30. Fino ad allora, l’anziano non aveva dato segnali manifesti che avrebbero potuto far pensare al compimento di un atto estremo. Secondo quanto emerso, all’improvviso si sarebbe alzato dal letto per poi aprire la finestra e lasciarsi cadere. Ad attutire il volo di cinque metri è stato il cantiere del nuovo Salesi. Il paziente è caduto su un tunnel, quindi è stato sbalzato tra l’edificio e il tunnel stesso, in un passaggio di circa mezzo metro. E lì è rimasto incastrato. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi per cercare di liberare l’anziano e prestargli le prime cure.

All’arrivo dei soccorritori, coadiuvati anche dai carabinieri del Norm e della stazione di Collemarino, il 70enne era cosciente e rispondeva agli stimoli. «Non ce la faccio più» avrebbe detto con una voce flebile, spiegando quasi il gesto compiuto poco prima. L’anziano sarebbe alle prese con una grave condizione clinica. Dopo essere stato recuperato dal tunnel, è stato nella sala emergenze del pronto soccorso. Una volta stabilizzate le sue condizioni, c’è stato il trasferimento nel reparto di Medicina d’Urgenza.



Non è stato un sabato felice per l’ospedale. Prima della caduta dell’anziano, era scoppiato il caos in Psichiatria, con un paziente che ha dato in escandescenza, cercando lo scontro con altri degenti del reparto.