Cade in casa ma riesce a chiamare i soccorsi: notte di paura per una donna in via Panoramica

ANCONA - Cade in casa in piena notte ma trova le forze nonostante le difficoltà e il dolore di raggiungere un telefono e chiedere i soccorsi. E' successo in via Panoramica con la Croce Gialla, l'automedica e i vigili del fuoco che hanno raggiunto l'abitazione dell'anziana con questi ultimi che sono riusciti ad entrare passando da una finestra con la donna di 83 anni portata all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.