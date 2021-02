ANCON - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera verso le 23.40 in via Posatora ad Ancona per un incendio cassone scarrabile contenente elettrodomestici in disuso. La Squadra di Ancona intervenuta con due automezzi ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri.

