Ancona, lo bloccano dopo un inseguimento da film nei pressi della stazione: denunciato un 37enne

ANCONA- Dovrà rispondere di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere l'uomo - sprovvisto di documenti - di 37 anni, di nazionalità tunisina, bloccato ieri (4 dicembre) dalla Polizia nei pressi della stazione di Ancona al termine di un inseguimento da film.

La dinamica

Alla vista degli agenti, il trentasettenne è prima entrato in un bar per poi uscire e mettersi a correre in direzione via Giordano Bruno. Nella fuga l'uomo è stato visto anche ingerire qualcosa che conteneva nelle tasche dei pantaloni. Nel corso della perquisizione personale sono stati trovati un coltellino multiuso fornito di lama, delle forbici e altri strumenti da punta e da taglio.