Fuga mozzafiato contromano, poi lancia lo scooter e scompare a piedi nel parco. Il mezzo era rubato

ANCONA - Vede la polizia e innesca un folle inseguimento con una fuga in contromano in sella ad un scooter che poi risulterà rubato. Poi lancia il mezzo e risce a scompaire a piedi nel parco.

Ancona, maxi-incidente con quattro auto coinvolte: ci sono feriti. Traffico in tilt sulla SS16

È successo ieri sera in via Flaminia ad Ancona, dove una volante della Polizia si è avvincinata ad un scooter che stava viaggiando a fari spenti. Quando il conducente ha visto gli agetni è partito in una fuga contromano. Poi, lanciato lo scooter ed il casco, è fuggito a piedi in una vicina area verde, facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti, dopo aver fatto inversione in sicurezza, hanno cercato, senza risultati, il Fuggitivo. Ma hanno reuperato, per ulteriori indagini, sia lo scooter rubato (già restituito al proprietario) che un casco, un berretto, un paio di occhiali e una penna persi dal ragazzo durante l'inseguimento.