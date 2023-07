ANCONA Blitz della Squadra Mobile al parco Verbena: individuati e identificati 22 potenziali baby vandali. La polizia sta indagando per capire chi materialmente ha danneggiato e imbrattato gli arredi dell’area verde. Intanto, il Comune ha sporto denuncia, in particolare per la rottura di uno scivolo per i bambini. Che la baby banda di vandali del parco Verbena avesse le ore contate era da scommetterci: nei giorni scorsi i poliziotti, dopo il caso sollevato dal Corriere Adriatico, hanno organizzato un servizio di controllo in borghese in orario serale, proprio per prevenire e reprimere eventuali episodi analoghi.

L’identificazione

Atti di vandalismo, ma anche incendi dolosi dei rifiuti presenti nei cestini. Infatti all’interno del parco pubblico, davanti ai giochi per i bambini e lungo i sentieri dove si trovano le panchine, gli agenti hanno proceduto all’identificazione di 22 adolescenti, per la maggior parte minorenni e residenti nel quartiere di Tavernelle. Un folto gruppo di amici accomunati anche dalla frequentazione scolastica. Secondo gli inquirenti tra loro si nascondono i responsabili dei danneggiamenti e degli atti vandalici al parco, formalmente segnalati e denunciati dai dirigenti degli uffici competenti del Comune, in particolare per la rottura di uno scivolo presente nel parco. Il questore Cesare Capocasa ha disposto che i controlli proseguano anche nei prossimi giorni in maniera costante per scongiurare e reprimere fatti analoghi che hanno destato preoccupacione e rabbia sia tra i residenti del quartiere sia tra i frequentatori del parco pubblico. I ragazzini terribili si erano divertiti – se di divertimento si può parlare – ad appiccare le fiamme ai cestini, a rovesciare l’immondizia a terra. Qualcuno aveva tagliato la rete della porta del campo da calcetto (che è stata subito riparata). Avevano anche abbattuto uno scivolo per i bambini, per il quale il Comune ha sporto denuncia. Il polmone verde del quartiere di Tavernelle era diventato ritrovo di questi baby vandali di 14 e 15 anni, intenti fino a notte fonda a fare chiasso, urlare, fare gare di parkour, fumare e seminare danni incuranti di arrecare disturbo alle persone: anzi, spadroneggiando e rispondendo a tono verso chi provava a redarguirli. Le segnalazioni sono andate a buon fine e la polizia ha messo la parola fine a questi comportamenti fuori dalle righe. La festa è finita.