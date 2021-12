ANCONA - Bimba di tre anni smarrita al mercato, l'unità cinofila della Polizia la ritrova davanti a una bancarella. È’ accaduto venerdì sera, intorno alle ore 19, quando personale della Polizia di Stato veniva avvicinato dal papà della piccola, originario di Osimo, che riferiva agli operatori, che mentre era in compagnia della moglie e gli altri due figli minori, perdeva, per un attimo, di vista la piccolina di tre anni e che, a causa della folla presente in quel momento alle bancarelle e in Corso Garibaldi, non riusciva più a ritrovarla. Immediatamente veniva allertato tutto il personale di servizio in Centro, diffondendo precise descrizioni della bimba.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Ubriachi scatenano il Far West al Viale, aggrediti passanti e... EMERGENTE SICUREZZA Furti nelle casette del mercatino di Natale in corso Garibaldi....

Le pronte ricerche davano esito positivo, permettendo di rintracciare poco dopo una bambina, che corrispondeva alla descrizione fornita, tutta sola davanti ad una bancarella. L’Assistente della Polizia di Stato, appartenente al Gruppo Cinofili di Ancona, in quel momento di servizio in Piazza Cavour, individuava e raggiungeva la piccola, per rassicurarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA