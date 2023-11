Ancona, biglietti del bus clonati: rinvio a giudizio per una donna. Un tabaccaio patteggia 1 anno e 10 mesi. Sei assoluzioni

ANCONA- Si è chiusa, per il momento, l'inchiesta (dell'aprile 2022) riguardante i biglietti degli autobus stampati due volte e rivenduti in maniera indebita ai passeggeri. Il bilancio parla di una tabaccaia anconetana rinviata a giudizio, un patteggiamento a Jesi (1 anni e 10 mesi) e sei assoluzioni.

L'indagine

Secondo la Procura gli abilitati a stampare i titoli di viaggio da vendere al pubblico avrebbero utilizzato un programma aziendale accedendo con un account protetto da password personale. Una volta dentro il programma avrebbero ristampato biglietti e pacchetti di biglietti già messi in commercio, senza giustificazione, con lo stesso numero di serie. I doppioni sarebbero stati rimessi in vendita alla clientela e il ricavato incassato indebitamente dai chiamati in causa. Questo ha prodotto un danno a Conerobus per oltre 73mila euro.