Barca a vela in difficoltà, i finanzieri salvano due diportisti davanti Marina Dorica

ANCONA - I finanzieri del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Ancona, a bordo della vedetta “V. 831”, in navigazione per un ordinario servizio di vigilanza costiera, hanno soccorso due velisti nelle acque antistanti il porto turistico Marina Dorica di Ancona.

Barca a vela in difficoltà, i finanzieri salvano due diportisti

L’equipaggio della vedetta ha avvistato un’imbarcazione a vela di circa 9 metri, in evidente difficoltà di manovra: a causa del mare grosso e del forte vento di scirocco, la barca aveva subito l’improvvisa rottura dell’albero maestro, che finito in acqua rendeva difficili le manovre per poter raggiungere un ormeggio sicuro all’interno del porto anconetano.

I finanzieri sono intervenuti tempestivamente, salendo a bordo dell'imbarcazione e dopo vari tentativi sono riusciti a recuperare l’albero, assicurandolo ad una fiancata.

L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza l’imbarcazione, che è stata scortata sino all’interno del porto Marina Dorica, dove i due malcapitati diportisti, originari dell’Emilia Romagna, hanno raccontato di essere partiti da Vasto diretti verso il porto di Comacchio in provincia di Ferrara.