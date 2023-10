Un cane finisce nella trappola sistemata dai bracconieri. I vigili urbani lo liberano: è ferito ma vivrà

CASTEL DI LAMA - Gli agenti della Polizia locale di Castel di Lama, guidati dal comandante Luca Brandimarti, su segnalazione di alcuni cittadini, sono riusciti a mettere in salvo un cane che era caduto vittima di una trappola per animali selvatici, piazzata presumibilmente da bracconieri.

Le ricerche si sono estese lungo il corso del torrente Lama. Il cane, seppur ferito in maniera grave ad una zampa, non è in pericolo di vita ed è stato sottoposto alle necessarie cure veterinarie all’interno dell’infermeria del canile sanitario di Offida.

Fondamentale sono stati l’intervento dei vigili del fuoco e la collaborazione del personale incaricato dall’Ast di Ascoli. Il dispositivo di caccia illegale è stato sottoposto a sequestro dalla Polizia locale di Castel di Lama.