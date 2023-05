ANCONA Premessa doverosa: i lavori non sono ancora conclusi, perché all’appello manca l’apertura della rotatoria tra via Filonzi e via Roberto Bianchi. Constatato questo, va detto che la nuova viabilità della Baraccola non è di certo partita sotto i migliori auspici.



Il cantiere

L’area interessata dal cantiere (ancora in atto) è quella che si sviluppa sulla direttrice di via Filonzi, davanti al multisala Giometti e alle nuove attività commerciali, tra cui King Sport, Naima e Sushiko. Le criticità maggiori vengono riscontrate da chi proviene da via Albertini. Completata la rotatoria del cinema, ci si ritrova dopo pochi metri davanti alla nuova canalizzazione del traffico. Da una parte si va in direzione di via Rossi, dall’altra verso le attività commerciali. L’effetto sorpresa dallo spartitraffico ha creato non pochi problemi agli automobilisti, alcuni dei quali si sono accorti all’ultimo secondo del nuovo cordolo.

La scelta

La manovra improvvisa per scegliere la direzione da prendere ha a volte creato disagi, code e rallentamenti proprio a ridosso dello spartitraffico. Gli automobilisti dovranno, per forza di cose prendere atto del cambiamento e farci il callo. Con la canalizzazione, è sorta un’altra criticità. E l’hanno dovuta affrontare i clienti che escono dall’area commerciale davanti al multisala. La direzione che devono seguire è una sola: non potendo girare alla rotatoria ancora off-limits devono proseguire verso il sottopasso che poi porta al garden di Ciavattini.

Lo stop

Prima della rotonda devono affrontare anche uno “stop”: è imposto per gettare lo sguardo sui veicoli che potenzialmente potrebbero arrivare da una parte della canalizzazione, intrapresa da chi non ha svoltato fin dall’inizio verso la parte della zona commerciale ma chi, allo stesso tempo, non deve andare verso via Bianchi. Si tratta di un meccanismo particolarmente articolato e che, come tutte le novità, al suo debutto ha fatto storcere più di qualche naso, innescando la polemica soprattutto sui social, dove sono stati pubblicati video e foto di code e traffico al ralenti. Va ribadito che la situazione dovrebbe migliorare con l’apertura della rotatoria, già costruita.

Il cartello

A proposito di social, è stato il sindaco Mancinelli nei giorni scorsi a stemperare sul nascere le polemiche per un cartello appoggiato sul marciapiede, lato Risparmio Casa, King Sport e co. «Non scomodate Striscia la Notizia. Non è uno scherzo e neppure un errore. Mi segnalano questo cartello in zona Baraccola. In mezzo al marciapiede, il nuovo marciapiede che un privato sta completando nell’ambito della sistemazione di una nuova area commerciale. Il cartello stradale era li da tempo, nella giusta posizione, ma ora è inglobato provvisoriamente nel nuovo marciapiede, peraltro ancora non utilizzabile. Lavori in corso, dunque, da parte di un privato». E ancora: «Il cartello verrà posizionato dove deve stare. Tranquilli, non siamo neppure su Scherzi a parte. Anche se si tratta di un’attività privata e non del Comune le cose vengono fatte come si deve». Il cartello è già stato rimosso dal marciapiede.