Pollenza, va a sbattere violentemente contro una pianta con la sua auto: un 50enne al pronto soccorso

POLLENZA - Incidente oggi pomeriggio (20 maggio), intorno alle 18, in contrada Morla a Pollenza. Per cause in corso di accertamento un’auto è finita violentemente contro una pianta e il conducente - un 50enne di origini straniere - è rimasto ferito.

L'intervento

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.