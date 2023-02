«Vodafone è in crisi, dal prossimo mese aumentano le bollette». Ma è una truffa, attenti a questo numero

ANCONA - Una telefonata di prima mattina, come ne capitano a decine in questi mesi. Consulenti del gas, dell'elettricità, della telefonia, che ti propongono tariffe vantaggiosissime, sicuramente migliori di quelle che hai scelto e che ti potrebbero far risparmiare centinaia di euro. Specchietti per allodole a cui siamo abituati, tanto che ormai, spesso e volentieri, chiudiamo la chiamata prima di sentire la maxi offerta.

Ma stavolta la telefonata è diversa. Stavolta l'operatrice con accento dell'Est, chiamandoti per nome e cognome, dice di essere una consulente della compagnia telefonica che hai scelto per la linea Internet: in questo caso la Vodafone. Con tono affranto, molto affranto ti comunica che «purtroppo dal prossimo mese sono cambiate le condizioni contrattuali e che la tariffa passerà da quella che stai attualmente pagando a 47 euro al mese (circa 20 euro in più)».

La falsa consulente Vodafone: «La compagnia è in crisi, aumenta le tariffe»

Il cliente contattato è esterrefatto: «Nel 2020 ho sottoscritto un abbonamento che prevedeva dopo 24 mesi un taglio della tariffa a 16,90 euro al mese - racconta al Corriere Adriatico - e l'aumento spropositato mi ha lasciato senza parole».

Così ha detto alla presunta operatrice Vodafone di avere un contratto firmato a queste condizioni e che si sarebbe rivolto al 190 per chiedere spiegazioni. La consulente molto decisa ha ribadito: «La Vodafone è in crisi, ha deciso di cambiare le condizioni contrattuali e lei ha tre giorni di tempo per disdire. Se sceglierà un altro operatore l'iter sarà automatico e non pagherà nessuna penale».

Il numero da cui chiama la falsa operatrice è 348 9185830

A questo punto il sospetto della truffa, ben architettata, ha allarmato il cliente che si è fatto dare il nome dell'operatrice e il numero identificativo: «Mi chiamo Chiara, ANM22013WZ, ha risposto senza scomporsi». Il numero da cui telefonava è il 348 9185830 che ovviamente, richiamandolo, non risulta attivo.

Il cliente ha quindi contattato l'assistenza clienti di Vodafone, che ha confermato il rispetto del contratto firmato nel 2020 e che si trattava evidemente di una truffa. La compagnia telefonica ha anche confermato di avere provveduto a segnalare quanto accaduto. Attenzione, la truffa è dietro l'angolo.