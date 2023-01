Dal rimpiattino al postagiro, ecco i raggiri più utilizzati dai truffatori del web

ANCONA - Sempre più persone scelgono di rivolgersi a siti online per vendere, acquistare beni e servizi e purtroppo questa tendenza ha attirato l’attenzione dei malintenzionati. Secondo il 1° Rapporto Censis-DeepCyber, al 65% circa degli italiani è capitato di essere bersaglio di truffe ed e-mail ingannevoli. Purtroppo, non sempre queste attività risultano immuni da rischi, così come rilevato dalle segnalazioni di truffa pervenute al portale della Polizia Postale www.commissariatodips.it .

Ecco le truffe più ricorrenti da cui tenersi alla larga