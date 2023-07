Beve un'intera bottiglia di liquore, 73enne scende in strada ubriaca e dà in escandescenze

ANCONA - Fuori 35 gradi e un'umidità che si taglia a fette. A casa, la signora di 73 anni, ha preso una bottiglia di liquore e l'ha bevuta tutta, fino all'ultima goccia. Da quel momento in poi la donna ovviamente non ha più avuto il controllo delle sue azioni.

Beve un'intera bottiglia di liquore, ubriaca scende in strada e dà in escandescenze

È scesa dall'abitazione e lungo corso Garibaldi ad Ancona ha continuare con i vaneggiamenti, totalmente ubriaca: i passanti che l'hanno vista in quelle condizioni hanno chiamato i soccorsi e sul posto, in pieno centro storico, è arrivata la Croce gialla con un'ambulanza e l'auto medica del 118. I sanitari hanno faticato un po' per convincerla a salire sul mezzo visto che l'anziana era molto agitata: una volta portata al pronto soccorso è stata sottoposta agli accertamenti di rito.