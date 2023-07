ANCONA - «Aiuto, c’è un uomo che in spiaggia sta prendendo il sole con una pistola tra le gambe». È stato questo il tenore delle chiamate inoltrate ieri pomeriggio al 112 dai bagnanti che stavano affollando il tratto di spiaggia libero vicino alla Capannina di Portonovo. Erano spaventati, sotto choc, per la visione di quell’arma tenuta tra le gambe, come se nulla fosse, durante la tintarella. In un baleno, nel cuore della baia, sono scattati i carabinieri del Norm in moto, le Volanti e la polizia locale. Il sospetto armato, un 33enne di Jesi incensurato, è stato individuato, braccato e portato in caserma.

Il controllo



Oltre alla pistola, poi rivelatasi ad aria compressa ma senza il tappo rosso, i militari hanno sequestrato all’uomo 10 grammi di hashish, nascosti in auto. Ha terminato la giornata al mare con una denuncia per essersi rifiutato di sottoporsi all’etilometro e ai test anti-droga e segnalato per la detenzione dell’hashish. Si stanno valutando provvedimenti per l’allarme causato dal possesso della pistola che, comunque, non aveva il tappo rosso e ha creato non poco spavento in spiaggia.



I fatti



Ad alcuni bagnanti ieri è sembrato di vivere un film d’azione. Non potevano credere ai loro occhi, quando poco prima delle 17, hanno visto il 33enne prendere il sole con la pistola. Sembrava vera. Autentica. S’è scatenato il panico e sono partite le chiamate a raffica al 112, numero unico dell’emergenza territoriale. Sul posto, è piombata in un attimo la pattuglia dei carabinieri in motocicletta. Allo stesso tempo, nella zona della Capannina, sono arrivati gli agenti della polizia locale: a loro era arrivata la segnalazione di un Suv bianco che girovagava a zig zag per la baia. Il veicolo è stato poi rinvenuto sulla strada, parcheggiato a pochi passi dal sentiero che porta alla chiesetta. Dentro non c’era nessuno.



Il sospetto è che alla guida, prima, ci fosse l’uomo con la pistola. Lui, anche grazie all’aiuto dei passanti, è stato trovato in spiaggia: era disarmato. Carabinieri, poliziotti e agenti del comando delle Palombare lo hanno braccato e portato verso il Suv bianco, che è stato perquisito. In uno zaino i carabinieri che hanno operato hanno trovato sia la pistola che era stata segnalata in spiaggia, che dieci grammi di hashish, probabilmente detenuto per uso personale. È possibile che dopo aver visto i bagnanti allarmati, il 33enne sia corso verso il Suv per riporre l’arma e poi tornare sul litorale.



Il rifiuto



Considerando il peso esiguo della droga, per lo jesino è scattata la segnalazione in Prefettura come assuntore. È stato invece denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per rilevare la guida sotto l’influenza di alcol e droga. I carabinieri del Norm stanno anche valutando eventuali provvedimenti per il tappo rosso che mancava dalla pistola. Che ieri, a una fetta di baia, è sembrata essere spaventosamente vera.