Alcool: due ricoveri al giorno. E a luglio due minori in coma etilico

ANCONA Una volta si beveva per dimenticare. Adesso per sballarsi. Un gioco al massacro la cui pericolosità è certificata dai numeri: soltanto nel mese di luglio (nei primi 25 giorni, per la precisione) 35 persone sono finite all’ospedale di Torrette per gli eccessi dell’alcol.Sei di queste ci sono arrivate con un codice di massima gravità perché prive di conoscenza. In due casi si trattava di giovanissimi, ancora minorenni, che avevano tracannato un drink dietro l’altro al punto da piombare in coma etilico.