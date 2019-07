Schiamazzi da ubriachi in spiaggia fino alle 3: tre ragazzini multati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Urla e schiamazzi in spiaggia. Serata alcolica e multa per ubriachezza molesta. E’ l’epilogo di una notte in Baia Flaminia, in via Varsavia. Tre ragazzi, un italiano di 19 anni, un marocchino coetaneo e un albanese di 20 anni, dopo una serata passata a bere sono rimasti in spiaggia. Ma la loro presenza è stata tutt’altro che discreta.L’alcol li ha portati a urlare e fare baccano tanto che intorno alle 3,30 alcuni residenti hanno chiamato i carabinieri per cercare di fermare questa situazione. I militari sono arrivati sul posto e hanno trovato i tre giovani alticci che ridevano e facevano schiamazzi. Sono stati identificati e poi multati per ubriachezza molesta. Il reato è stato depenalizzato, ma la sanzione amministrativa resta tanto che dovranno pagare 102 euro come multa per aver arrecato disturbo durante la loro serata sopra le righe.