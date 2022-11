ANCONA - «Una grande soddisfazione ed un motivo di orgoglio, non solo per la nostra struttura ma anche un riconoscimento di classe per tutta la città di Ancona». Con queste parole Guido Guidi, titolare del SeePort con vista mare e Passetto, commenta l’inserimento il suo gioiello a 4 stelle nella classifica dei primi 5 hotel panoramici d’Italia da parte della rivista e blog nazionale My Luxury. Posti, si legge nella motivazione, in cui si può toccare il cielo con un dito, respirare il mare, vivere a contatto con la natura, tuffarsi nella magia della storia.

La suggestione



E dove il SeePort rappresenta una presenza forse inusuale ma suggestiva, che guarda sul porto, inserito in un contesto industriale. Da cui - e non capita sovente - si può vedere la nascita ed il calar del sole nella stessa giornata. «Penso che si tratti di un segnale importante. La dimostrazione – sottolinea Guidi- che la bellezza può essere collocata in posti diversi e come l’ambiente portuale, con i suoi scorci e tramonti meravigliosi». «All’inizio – prosegue Guidi - nessuno credeva ad un albergo di qualità, che abbiamo preso in gestione nel 2014 e poi acquistato due anni fa, ad Ancona. Ora, invece, oltre che dai turisti viene apprezzato anche dagli anconetani, fra ristorante e bistrot. Anche per cerimonie e ricorrenze particolari».



«E poi - aggiunge - oltre al fascino di scorci esclusivi, c’è il richiamo dello scalo che evoca viaggi ed attività portuali, vivacità, con navi in arrivo e partenza che fanno pensare a luoghi lontani. Il tutto incastonato in uno scorcio cittadino di grande impatto. Il SeePort è hotel che accoglie ma che non mette in imbarazzo, così come è il senso della classifica operata da My Luxury, intesa non come opulenza ma come ricerca di veri e propri luoghi dell’anima». Insomma una scommessa, operata con coraggio e lungimiranza, che ora ottiene la vetrina nazionale assieme ad altri hotel e strutture da sogno dislocate nella penisola con cui il SeePort condivide le prime cinque posizioni di questa particolare classifica delle location.

«Siamo aperti tutto l’anno – conclude Guido Guidi – ed abbiamo l’altra caratteristica di essere l’unico albergo delle Marche che non ha mai chiuso neanche nel periodo del Covid». Il SeePort Hotel nasce e vive nel cuore della città e accoglie 48 camere e la nuovissima Yacht Suite Spa. Vanta di una palestra attrezzata, servizio transfer e un ampio parcheggio da 67 posti auto. L’edificio, sorto negli anni ’50 su di un’antica batteria difensiva del Porto di Ancona, è stato sede dell’Onmi – Opera Nazionale Maternità e Infanzia. Ora, sotto l’illuminata regia di Guido Guidi, fa parte del gotha degli hotel panoramici italiani.