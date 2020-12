ANCONA - Stava camminando lungo via Torresi all'angolo con piazza Ugo Bassi quando all'improvviso si è fermata e ha invocato aiuto: malore per una donna di 76 con l'immediato intervento della Croce Gialla e il conseguente trasporto all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso. Le condizioni della donna comunque non destano preoccupazione.

