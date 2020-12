Scontro tra due auto, soccorsa una donna per un trauma facciale

ANCONA - Scontro tra due auto pochi minuti dopo le 13 lungoa via Bocconi direzione Asse con una donna di 40 anni che è rimasta ferita e che grazie all'intervento della Croce Gialla è stata trasportata all'ospedale di Torrette per un trauma facciale. Sul posto anche una pattuglia della Questura e la polizia municipale per i rilievi.

