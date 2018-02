L'accoltellatore arrestato ma già libero, espulso l'uomo che ha ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Arrestato ma di nuovo libero il nigeriano che giovedì pomeriggio ha accoltellato un connazionale, sottraendogli cellulare e soldi. La polizia gli aveva contestato lesioni e rapina ma il giudice ha riconosciuto solo le lesioni aggravate disponendo di rimetterlo in libertà. E’ quanto emerso dall’udienza di convalida che si è tenuta ieri presso il Tribunale di Ancona. Si tratta di L.J. di 30 anni con il permesso di soggiorno scaduto e domiciliato ad Ancona. Espulso invece il ferito, dimesso con una prognosi di nove giorni per dei tagli al volto. Era clandestino. Alla base della lite, che ha coinvolto anche un terzo nigeriano, poi scappato, ci sarebbe un debito non pagato dal ferito. E’ l’ennesima aggressione per questo motivo che si verifica in città. Il sospetto è che ci sia un racket sulla gestione dei parcheggi e dello spaccio.