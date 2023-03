ANCONA Un progetto di messa alla prova, tra il volontariato e un percorso di recupero rivolto agli autori delle violenze di genere. È quanto varato dal Tribunale dei Minorenni per il 21enne anconetano accusato di aver abusato sessualmente di una ragazzina nel luglio 2019 nel corso di una serata passata sulla spiaggia del Passetto.

Il procedimento

Lei, all’epoca dei fatti, aveva 14 anni. Lui tre in più ed è per questo che il fascicolo è stato trattato dalla procura dei minorenni, che ha coordinato le indagini portate avanti sul campo dalla Squadra Mobile. Il giudice ha disposto una messa alla prova della durata di 18 mesi. In un anno e mezzo, il ragazzo dovrà portare avanti attività di volontariato, ma seguire anche un corso dedicato a chi commette violenze di genere. Se il giudizio della messa alla prova dovesse essere positivo, il reato verrà estinto. Sulla nottata al Passetto, le versioni delle parti in causa sono state sempre differenti. Lei ha sostenuto di essere stata indotta a bere controvoglia un superalcolico dal sapore acre, forse vodka aromatizzata al limone, e poi di essere stata molestata da quel ragazzo che conosceva appena e più grande di lei di tre anni. Lui, difeso dall’avvocato Francesca Petruzzo, ha respinto la versione accusatoria, sostenendo di non averla costretta a fare nulla che lei non volesse davvero. Insomma, non ci sarebbe stata alcuna violenza. L’allarme era stato lanciato da un grottarolo di 40 anni, spaventato dalle urla della ragazzina. «Sono stata stuprata» le avrebbe detto, sotto choc. Era stato il 40enne a chiamare il padre della giovane e a innescare la catena dei soccorsi, piombati immediatamente al Passetto. La ragazzina, in lacrime, era stata portata al Salesi. Le molestie sarebbero avvenute nella zona della Seggiola del Papa, in una serata dove erano usciti - come in una comitiva - una coppietta, la vittima e il presunto molestatore. La ragazzina è stata assistita dagli avvocati Marina Magistrelli e Monica Clementi.