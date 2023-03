In carcere l'uomo arrestato per violenza domestica: la madre dei suoi figli dimessa con 25 giorni di prognosi

ANCONA - E' stato trasferito in carcere l'uomo arrestato per violenza domestica nei confronti della convivente, madre dei suoi due figli. Si è tenuta questa mattina al tribunale di Ancona dinanzi al giudice Merletti l'udienza di convalida dell'arresto, dove è stata disposta la custodia cautelare a Montacuto.

Secondo quanto ricostruito in udienza gli operatori delle Volanti sono arrivati nell'abitazione del nucleo familiare allertati da una serie di telefonate giunte al numero di emergenza, che provenivano da un numero telefonico identificabile, in cui il chiamante non parlava, ma si udivano in lontananza rumori, pianti, urla.

L'espediente utilizzato dalla vittima, ha consentito l'intervento tempestivo dei poliziotti, che giunti all'indirizzo dell'intestataria del telefono, hanno udito fin dal pianerottolo le urla provenienti dall'appartamento della richiedente.

Come da protocollo operativo l'equipaggio delle volanti, ha messo in sicurezza la donna, che veniva accompagnata in ospedale per le cure del caso e dimessa con 25 giorni di prognosi per le percosse ricevute.