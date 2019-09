Alla guida di un'auto nonostante ​la patente revocata: maxi multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - In un controllo, avvenuto nella frazione di Campocavallo di Osimo, un uomo, residente ad Osimo, è stato sorpreso alla guida di un veicolo nonostante la patente di guida gli fosse stata revocata dal Prefetto di Ancona, lo scorso mese di gennaio, a causa dei suoi precedenti per possesso di sostanze stupefacenti.In conseguenza della sua condotta imprudente gli è stato elevato un verbale di contestazione che, ai sensi del codice della strada, prevede, alla prima infrazione di questo tipo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 5110 euro ed il sequestro amministrativo del veicolo di cui era alla guida.Nel caso in cui il giovane dovesse essere sorpreso nuovamente alla guida di un veicolo, la sanzione sarà commutata in una denuncia penale all’autorità giudiziaria.La costante presenza sul territorio osimano degli uomini della Polizia di Stato sarà mantenuta anche nei prossimi giorni per contribuire ad elevare il livello di sicurezza dei cittadini.