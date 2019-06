Carambola con quattro auto sulla variante alla Statale Un 55enne ferito all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Incidente nella notte sulla variante alla statale Adriatica, vicino all'uscita di Torrette-Agugliano. Poco dopo le tre, due auto si sono scontrate e l'incidente ha finito per coinvolgere altre due vetture in transito. Uno dei conducenti, un uomo di 55 anni, è rimasto ferito ed è stato trasferito all'ospedale di Torrette da un'ambulanza del 118, ma le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. Contuso anche il guidatore di un'altra auto, di 34 anni, che però non ha avuto bisogno di cure al pronto soccorso. I vigili del fuoco di Ancona hanno prestato soccorso all’infortunato, messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e prestato assistenza fornendo illuminazione alla pattuglia della Polstrada di Fabriano intervenuta per i rilievi e poi hanno recuperato i mezzi coinvolti nello scontro. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.