Addio Paola, insegnante e appassionata di bridge Domani l'ultimo saluto

SENIGALLIA - Lutto in città per la scomparsa dI Paola Barzetti, insegnante e campionessa di bridge. Da qualche anno era andata in pensione e si era dedicata alla sua passione il bridge appunto. «Ci ha lasciato una cara amica bridgista - hanno scritto gli amici del Bridge Falconara -. Paola ci mancherai». Molti i messaggi di cordoglio sui social. «Ciao Paola, oltre ad essere una brava bridgista, sei stata una brava moglie, mamma e nonna, insomma una grande donna».Un altro ricordo: «Oggi è un giorno di grande dolore per il bridge marchigiano e in particolare per Senigallia. La cara amica Paola, una veterana di questo gioco improvvisamente ci ha lasciato. Il suo sorriso, la sua grinta, la sua gentilezza e il suo modo di porsi sia al tavolo di bridge, che nella vita quotidiana, ci mancheranno». Lascia il marito Nello, le figlie Elena e Annalisa e il fratello Getulio noto commerciante. I funerali si terranno domani alle 9 in Cattedrale.