La lunga e difficile sfida contro la terribile malattia: Laura si è arresa a 50 anni

SENIGALLIA - Stroncata da una malattia è morta a soli 50 anni Laura Barzetti. Aveva gestito per diversi anni un solarium in via Raffaello Sanzio. Per un periodo aveva continuato a lavorare nonostante la malattia.

La notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato nello sconforto i numerosi amici che aveva. Proprio nelle prime ore del giorno di ieri la 50enne si è dovuta arrendere ad un male che da tempo affrontava con grande tenacia. E’ deceduta in ospedale dove si trovava ricoverata dopo essersi aggravata. «Era una bellissima donna – ricordano gli amici – con un sorriso raggiante, sempre solare nonostante la sofferenza per la malattia che non gliel’ha mai tolto». Laura Barzetti lascia la mamma Lidia, il figlio Claudio, il compagno Daniele e la sorella Catia. I funerali si terranno oggi alle 16.30 presso la chiesa del Portone. Molti i messaggi di cordoglio.

