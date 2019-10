Addio Paola, aveva 54 anni Commercio e politica la piangono: «Era generosa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Osimo piange Paola Antonelli, 54 anni, impiegata all’Unione commercianti e sorella dell’ex assessore Sandro Antonelli. Si è spenta martedì pomeriggio dopo anni di battaglia contro un male incurabile. Sembrava averlo sconfitto, ma poi è riemerso e negli ultimi mesi al situazione era peggiorata sempre di più. Il fratello Sandro, che vista la situazione lunedì non ha presenziato al consiglio comunale nel quale è subentrato al posto del dimissionario Dino Latini, ricorda che «Paola aveva tantissime doti, ha sempre messo la famiglia al primo posto. È stata una moglie e una mamma amorevole, una sorella sempre presente che ha condiviso con me gioie e dolori della vita dandomi sempre la forza di andare avanti».Il consigliere comunale delle Liste civiche evidenzia che la sorella era «una persona gentile e generosa che ha saputo costruire amicizie profonde con molte persone che in questi ultimi tempi gli sono state vicine. Ha combattuto la malattia con forza e dignità. Se ne va un pezzo del mio cuore”. Paola lascia il marito Olivio Ciavattini e la figlia Annalisa di 19 anni, che nel rito funebre previsto giovedì 3 ottobre alle 15 alla Sacra Famiglia canterà in chiesa una canzone che ha scritto per la madre.