A14, grave incidente tra Loreto e Ancona Coinvolti auto e tir, corsia chiusa, feriti

LORETO - Grave incidente sull'A14 tra Loreto-Porto Recanati e Ancona sud, in direzione di Bologna. Coinvolti, secondo le prime frammentarie notizie due tir e un'auto. Il bilancio provvisorio parla di feriti in gravi condizioni. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura del tratto autostradale dove c'è già un chilometro di fila, in aumento.«Sulla A14 Bologna-Taranto tra Loreto ed Ancona sud verso Bologna - è scritto sul sito di Autostrade - , si è resa necessaria la chiusura del tratto autostradale a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 242 nel quale sono rimasti coinvolti 2 camion e 1 auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si segnalano code. Si deve uscire obbligatoriamente a Loreto, percorrere la statale 16 Adriatica e poi rientrare in autostrada ad Ancona sud. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso ed il personale di Autostrade per l'Italia».