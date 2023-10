Viva Rai 2, Fiorello presenta la sigla di chiusura: "Ricominciamo"

(LaPresse) Lunedì 6 novembre parte la seconda edizione di Viva Rai2!, lo show mattutino di Fiorello, in onda dalla nuova location del Foro Italico di Roma. Accanto allo showman siciliano ci saranno Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, dalla sede Rai di via Asiago, Fiorello ha presentato anche la sigla di chiusura. Si tratta di una versione rivisitata di 'Ricominciamo', la canzone di Adriano Pappalardo. “E lasciami gridare, senza Viva Rai2 non ci so stare“ accompagnata dallo spot televisivo.