Porto Rubino 2023 chiude con Emma, Michielin, Dardust e Dente: «Un festa in cui sentirsi liberi»

EMBED

Emma, Francesca Michielin, Dardust e Dente sono gli ultimi artisti a unirsi alla ciurma di Renzo Rubino per la quinta edizione di Porto Rubino. A fare da cornice alla tappa finale del festival 2023 è la ex tonnara di Campomarino di Maruggio (TA) che nella serata di domenica 9 luglio ha accolto un migliaio di persone. E il calore umano ha saputo alzare ancora di più la temperatura, abbracciando uno show che è lo specchio di uno stile di vita nel segno dell’amore per musica e del rispetto del mare. “Questo è un festival poetico in cui ci sono il tramonto la luna, il mare e gli strumenti. Devo dire che nessuno, finora, mi ha mai detto di no e laddove è successo è stato per altri impegni. Qualche artista era spaventato all’idea di venire ma questo festival vuole essere una festa in cui sia gli artisti sia chi viene ad ascoltare deve sentirsi libero”. Foto di Ilenia Tesoro da Ufficio Stampa Goigest