Twitter, l'annuncio che tutti attendevano: i tweet potranno essere modificati

Cade anche l'ultimo tabù di Twitter,Dopo l'estensione dei caratteri e le altre novità degli scorsi anni, il social network sta per introdurre una nuova funzionalità, attesissima da tanti utenti.

Twitter, i tweet potranno essere modificati

Stiamo parlando, ovviamente, della possibilità di modificare i tweet. Finora, infatti, a differenza di post e didascalie su altri social (da Facebook a Instagram), non si potevano correggere errori nei vari tweet. L'unica alternativa per la correzione era quella di cancellare il tweet e pubblicarne uno nuovo. I tweet modificabili, però, dovrebbero arrivare a breve.

L'annuncio di Twitter

L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dall'account di Twitter. «Se vedete dei tweet modificati è perché stiamo testando il pulsante per la modifica» - si legge nel tweet - «Sta succedendo davvero e starete bene». Un annuncio che ha estasiato tanti degli utenti più attivi di Twitter: in meno di tre ore, oltre 150mila like, oltre 10mila commenti e più di 60mila retweet. Il che basta a far capire la portata epocale di una svolta davvero attesissima.