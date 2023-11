Telefonia, stop alle tariffe scontate per chi arriva da un altro operatore: cos'è l'operator attack e perché è stato bloccato

Tariffe telefoniche super scontate addio? Tale agevolazioni, rivolte in esclusiva a utenti che vengono da certi operatori, non saranno più tollerate. La novità è contenuta in due emendamenti votati della maggioranza in commissione al Senato al Disegno di legge Concorrenza, emendamenti che mettono al bando questa pratica, chiamata «operator attack».

Messa al bando la pratica, molto usata dai principali operatori, di fare offerte a prezzi stracciati a utenti provenienti da operatori low cost.

Operator attack: cosa significa?

Con questo termine, si fa riferimento a una pratica commerciale volta a proporre offerte limitate verso specifici target di clienti attivi con uno o più operatori della concorrenza. Dunque, il cosiddetto target di riferimento è il cliente di uno specifico operatore.

Fine dei giochi?

Spesso gli utenti si trovano nella posizione di dover cambiare operatore al fine di usufruire di promozioni di telefonia mobile particolarmente vantaggiose. Alcune offerte, infatti, sono disponibili solo per chi proviene da un operatore specifico. Il Governo, attraverso il DDL Concorrenza, vuole porre fine a questo fenomeno. per porre fine a questo fenomeno. Tuttavia, è importante sottolineare che il provvedimento deve essere approvato dalla Camera e dal Senato, quindi le dinamiche potrebbero subire variazioni.



Le motivazioni

L'intervento si basa su due motivi. In primo luogo, si mira a garantire prezzi uniformi per tutti i clienti, indipendentemente dall’operatore di provenienza. In secondo luogo, si cerca di tutelare i piccoli operatori, che spesso diventano le vittime preferite di offerte sempre più aggressive, il che può causare la loro scomparsa.

I possibili aumenti

Da sottolineare che costo medio delle offerte possa aumentare.

Tuttavia, questo potrebbe anche innescare una concorrenza più equa tra i vari operatori e favorire la semplicità delle offerte. Non è escluso che le società di telecomunicazioni possano cercare modi per aggirare la normativa.