PORTO SAN GIORGIO - Dalla settimana prossima si lavorerà per predisporre il cambio di senso su lungomare. Cambio di direzione, da nord a sud a fine mese. Si tratta di due argomenti distinti -viabilità e nuovo lungomare- come ha precisato l’assessore alla viabilità Lauro Salvatelli, che confluiscono in un unico progetto. La priorità è la viabilità, quanto al nuovo lungomare, le novità verranno comunicate nei prossimi giorni.

Dopo i primi incontri con le associazioni di categoria e le prime reazioni, il sindaco Valerio Vesprini, intanto ha messo le mani avanti: «Stiamo lavorando per step. Un progetto non c’è ancora. Abbiamo deciso da dove iniziare a lavorare ma prima pensiamo alla viabilità. Poi comunicheremo cosa deciderà la maggioranza per il nuovo lungomare. La decisione relativa alla viabilità è stata condivisa con le associazioni di categoria. Prima abbiamo pensato alla viabilità e da lì iniziamo la progettazione esecutiva. Non c’è ancora nessun disegno di fontane o arredi. Sarà uno degli step futuri. È inutile criticare un progetto di fattibilità che è già superato».



L’indirizzo



Intanto la maggioranza ha confermato l’indirizzo anticipato del cambio di senso nord sud. La ditta incaricata, inizierà la predisposizione dell’intervento a partire dalla prossima settimana. Per il cambio di senso ci vorranno fra i 15 e i 20 giorni e questo significa che il cambio di circolazione sarà effettivo tra fine mese e inizio di novembre, quando ci sarà il click day, giorno in cui, alle 7 si cambieranno i segnali e s’invertirà il senso da nord a sud e nelle vie traverse. La decisione riguarda un progetto complessivo, a partire dai cambiamenti effettuati durante l’estate di messa in sicurezza della pista che prevedeva -in fine- il cambio di senso. Cosa che secondo la nuova amministrazione non si poteva fare a luglio e che per questo è stato posticipato. Quanto alla Ciip, a questo punto si possono escludere conseguenze inerenti ai lavori rimasti che verranno fatti ma non coinvolgeranno la sede stradale, bensì solo il marciapiede e la spiaggia e permetteranno dunque l’applicazione del nuovo senso di marcia.



L’avvio

Quindi come ha dichiarato Lauro Salvatelli «già dalla settimana prossima inizieranno i lavori per raggiungere questo obiettivo per arrivare ai primi di novembre con questo cambio di viabilità». Più in generale, sul lungomare pedonale o carrabile, Lauro Salvatelli ha detto che «occorre trovare un compromesso su un territorio che ha una conformazione unica, con una densità abitativa altamente concentrata su quattro chilometri quadrati. Se prendo una decisione, poi si ripercuote a cascata su tutta la città, come su viale della Vittoria -dopo il cambio di senso- avranno un carico di traffico maggiore e a cascata su tutte le altre vie».