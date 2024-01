PESARO Epifania allo stadio. La società Vis Pesaro, sperando che tanti giovani e giovanissimi, ma anche famiglie con bambini e bambine al seguito, decidano sabato di assistere live alla prima dei biancorossi del 2024, ha attivato una promo speciale.

L’iniziativa

Chiunque volesse assistere al match contro la Spal dell’ex Leonardo Colucci, valido per la prima giornata di ritorno - 20esima complessiva - della Serie C Now, può acquistare un biglietto in prevendita sul sito vivaticket.it e in tutti i punti vendita fisici abilitati del territorio nazionale fino a sabato 6 gennaio, alle ore 17, quindi 45 minuti dopo il fischio d’inizio prefissato. Prezzi stracciati in tribuna laterale e nella Prato, il cuore pulsante del tifo biancorosso dove si accomodano i membri dei gruppi organizzati: gli under 18 pagheranno un euro appena, con gli accompagnatori che avranno accesso allo stadio acquistando un tagliando ad appena 10 euro. Sarà possibile usufruire della promozione presentandosi esclusivamente ai botteghini del Benelli con i coupon che sono distribuiti in questi giorni dalla società.

I prezzi

I prezzi dei biglietti applicati in prevendita e nel giorno della gara per chi non potesse usufruire della promo speciale, presso le ricevitorie e sul circuito online, è invece il seguente: 25 euro in tribuna centrale coperta, 14 in Prato e laterale, che diventano 22 e 12 in caso di riduzione (donne, ragazzini da 11 a 14 anni, over 65 e invalidi dal 50 al 99%), addirittura un solo euro per i piccoli tifosi sotto i 10 anni d’età (tagliando denominato Ridottissimo). Prezzi in tribuna e nei settori Prato e laterale che saranno maggiorati di 2 euro se si decidesse di usufruire il giorno stesso della partita dei botteghini dello stadio, aperti dalle 13 in poi. Il giorno prima, cioè domani, venerdì 5 gennaio, sarà aperto dalle 15 alle 19 solo quello di via Simoncelli, dove peraltro c’è la possibilità di pagare col Pos. Una chiamata allo stadio, quello voluto dalla Vis intesa come società, che sul proprio sito indica il caffè Zongo di Francesco Zonghetti di piazzale Caduti del Lavoro 8 come il proprio punto vendita ufficiale, facendo menzione anche alla tabaccheria Binda di Mirko Federici di via S. Pertini, 1927, a Trony Pesaro di corso XI Settembre, 310, ma rimandando anche al sito www.vivaticket.it per consultare tutti i punti vendita abilitati. Un modo per avere più gente possibile allo stadio nel dì di festa, vista l’importanza della partita che attende la squadra pesarese. Un match, quello contro la nobile decaduta Spal, solo formalmente uno scontro diretto in ottica salvezza. Perché è vero che i ferraresi hanno chiuso il primo giro a 19 punti, gli stessi della Vis e della Juve Next Gen, ma è prevedibile che - viste forze, storia e blasone - la squadra di Leonardo Colucci si tirerà presto fuori dalla tonnara delle ultime posizioni. Magari puntando su qualche innesto del mercato di riparazione appena iniziato.

Il mercato

Mercato che vede attiva anche la Vis sia direttamente che indirettamente. Continua ad esempio il pressing del Perugia per Sylla, ma il club biancorosso vuole resistere, decisa com’è a fare di tutto per trattenere i big di una rosa che anzi vuole puntellare per centrare l’obiettivo senza troppi patemi.