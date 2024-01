Zaytsev-Nikolov, Lube autoritaria: Padova liquidata a Civitanova con un secco 3-0

CIVITANOVA Vittoria autoritaria della Cucine Lube che liquida Padova con un perentorio 3-0 mantenendo il quarto posto in classifica. Trascinata dal duo Zaytsev-Nikolov, la squadra di Blengini non ha praticamente mai corso rischi contro la formazione veneta degli ex Gabi Garcia e Falaschi. Dopo il guizzo iniziale di Padova, avanti 4-2 grazie ad altrettanti servizi vincenti di Gardini, la Lube ha operato il contro break, tre attacchi consecutivi di Nikolov, prima dello show di Zaytsev e da quel momento in poi la squadra di Chicco Blengini ha saldamente preso in mano le redini del gioco senza consentire agli ospiti il benchè minimo tentativo di reazione. Padova è stata costretta a rincorrere anche nel secondo e terzo set in cui l'innesto di Porro per Gardini ha dato incisività, forse tardivamente, alla squadra ospite.

Le formazioni

Al via Lube con la quella che è la formazione tipo in campionato: De Cecco in cabina di regia, Lagumdzija, schiacciatore opposto, Nikolov e Zaytsev, schiacciatori ricevitori, Anzani e Chinenyeze, al centro, Balaso, libero. Padova propone Falaschi in palleggio, Gabi Garcia, schiacciatore opposto, Gardini e Desmet, schiacciatori ricevitori, Plak e Crosato, al centro, Zenger, libero.

Il secondo parziale

Dopo la fiammata iniziale di Padova con il servizio di Gardini, la Lube recupera con Nikolov, 6 punti personali con il 75% in attacco per il giocane bulgaro nel parziale, e Zaytsev con Chinenyeze solita spina nel fianco per i centrali avversari. Fatica Lagumdzija ma la Lube conquista il parziale.

Secondo parziale con Zaytsev che nella fase centrale alza il muro ben tre volte mandando in tilt l'attacco avversario. Nikolov, dal canto suo continua a portare a casa punti pesanti con colpi in attacco di grande classe. Padova prova a cambiare la diagonale di attacco, ma la Lube ha saldamente in mano il parziale. Nel terzo prosegue la serata no di Lagumdzija, l'opposto turco chiuderà il match con il 36% di positività ma Zaytsev e Nikolov sono in serata, come del resto Balaso in difesa. La Lube controlla il tentativo di rimonta di Padova con Porro e chiude con Zaytsev.

La settimana clou

Per la Lube si preannuncia una settimana impegnativa: martedì sarà Champions in Romania, domenica big match a Perugia.